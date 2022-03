Carrascal sobre Selección: "Es triste que a uno no le den la oportunidad"

Jorge Carracal habló en los micrófonos de El VBar sobre la situación que está viviendo con su nuevo club, el CSKA de Moscú, en el marco de la crisis entre Rusia y Ucrania. Por su parte, se refirió a su salida de River Plate y a la Selección Colombia, con la cual lamentó la falta de oportunidades para jugadores sub-23.

En primera medida, destacó que hay plena normalidad en su club a pesar de la situación coyuntural.

"Cuando salió lo de la guerra hubo un poco de pánico, nos dijeron que en Moscú no pasará nada. La vida es muy tranquila, no hay alertas y está todo bien. Me pagan normal, a los extranjeros para que no tengamos pánico, nos tratan bien, y están pendientes de nosotros. Por acá en Moscú hay una vida normal, como si no pasara nada. Es una ciudad que está funcionando como cualquier otra", contó el jugador de 23 años.

Por su parte, se refirió a la importancia de sumar minutos y consolidarse en el conjunto ruso, pensando en una convocatoria con la Selección Colombia en el futuro.

"Acá me estoy sintiendo bien, estoy jugando, soy feliz y estoy disfrutando. Cada vez exploto más lo que aprendí en River, me estoy sintiendo muy bien. Yo sigo trabajando para que cuando llegue la convocatoria esté preparado de la mejor manera", destacó.

"Todo el mundo está a la expectativa de un llamado, pero no es decisión mía, por más que uno lo haga bien, no es la decisión de uno, hay que respetarla, todo el mundo está esperando un llamado", agregó.

Sin embargo, manifestó su tristeza al no ser tenido en cuenta para continuar el proceso de la Selección Colombia, teniendo en cuenta que ha estado en las categorías menores.

"El Preolímpico lo hice de la mejor manera, di todo por la camiseta de la Selección Colombia. Nosotros ya venimos con un proceso de sub-15, sub-17, sub-23, ya nos asimilamos como jugadores de Selección y es muy triste para uno que no le den una oportunidad o no se presente la oportunidad, porque hay jugadores que hacen bien su tarea, no le quito los méritos a nadie", expresó.

"La realidad, jugadores que estuvieron en el Preolímpico que puedan ser más regulares o un poco más abajo de uno, están en sus otras selecciones y cómo es posible que una sub-23 que tiene talento, no lleven a uno a darle oportunidades. Rueda está haciendo lo mejor, no tengo nada contra él, lo apoyo. Yo sigo esperando mi oportunidad", añadió.

Finalmente, habló de su salida de River Plate y las críticas que tuvo una vez le dieron la '10' del equipo 'millonario'.

"Fue una decisión difícil, le cogí cariño al club, me hice hincha, me dio muchas oportunidades, conseguí títulos, pero volver a Europa es como un sueño, hoy estoy en Moscú, pero si sigo explotando, puedo ir a Italia, España, acá puedo tener esa posibilidad (...) Hay gente que critica por criticar, no sabe lo que uno tiene que hacer para poder estar como uno quiere", concluyó.