Andrés Cadavid: "Russo es el técnico que más me ha marcado"

Andrés Cadavid fue una de las figuras en el triunfo de Independiente Medellín 2-1 ante América de Cali por la primera fase de la Copa Sudamericana, tras marcar el gol de la victoria en el minuto 57’ luego de un fuerte disparo de tiro libre.

Por ello, el jugador destacó en el Vbar de Caracol como llegó anotar este gol de tiro libre, característica que no es propia del jugador, pero que ha venido practicando para que se convierta en una cualidad par él.

“Esto no es coincidencia, he venido practicando desde los entrenamientos, trabajando los tiros libres, ya en otros partidos me los habían atajado, uno rasante y otro más arriba. Así que la practica hace el maestro, tuve la potencia y la ubicación para encontrar un espacio entre la barrera y poder marcar”, señaló.

Sobre el triunfo destacó: “siempre es bueno ganar, tuvimos varias opciones para ampliar el marcador, se pudo haber ido al partido de vuelta con un marcador más amplio para el partido de vuelta, pero así se dio y debemos estar preparados para lo que se viene”.

Así mismo, señaló las cualidades de Julio Comesaña como técnico, destacando que: “su característica principal es que el jugador entienda cada palabra y cada instrucción que él dice, no da una instrucción sin explicarla, ha sido alguien que ha vivido muchas experiencias dirigiendo en muchas partes, lo cual le ha servido para entender la dinámica de nuestro fútbol”.

De igual manera resaltó las características de otros técnicos con quienes trabajó cuando estuvo en Millonarios como Juan Manuel Lillo y Miguel Ángel Russo. Con este último, salió campeón en el año 2017 siendo capitán y figura de aquel equipo.

“Todos los técnicos tienen lo suyo, desde Miguel Ángel Russo que es quien más me ha marcado, me ha ayudado mucho, también Lillo que ha sido diferent,e un técnico europeo que me enseñó que el fútbol se puede ver de otras maneras”.