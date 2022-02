Es una catástrofe para la economía mundial: Experto ruso en Colombia

Vladimir Rouvinski, profesor ruso de relaciones internacionales de la Universidad ICESI en Cali, habló en 6AM Hoy Por Hoy sobre la invasión de Rusia a Ucrania y mencionó que Vladimir Putin no tiene justificación.

"Me preocupa la guerra como a cualquier persona. No queremos creer que puede haber una guerra mundial y de tanta dimensión. Me preocupa que el mundo desde hoy no va a ser el mismo tal y como lo conocemos, porque Putin burló las reglas de convivencia", dijo.

Y agregó: "Ucrania es un país democrático, donde están celebrando muchas cosas y proyecciones. Está completamente fuera de cualquier verdad. Lo que veo es que no hay ninguna explicación buena o creíble de lo que están haciendo. Todo está inventado y no hay evidencia para soportar, no hay gobierno nazi. Hay grupos neonazis, así como en Rusia. Esto no tiene justificación. La mayor queja en su discurso es que Ucrania no puede existir como un Estado soberano".

Por otro lado, dejó fuertes críticas a Vladimir Putin, presidente de Rusia, sobre el accionar contra Ucrania.

"Putin está negando posibilidad de negociaciones, el pasado lunes se mostró una grabación donde Putin intimidaba a miembros del Consejo de Seguridad que intentaron llevar las cosas a la manera diplomática. Putin quiere que Ucrania se rinda, él es un dictador", mencionó.

Y finalizó: "Putin hizo un chantaje y dijo que cualquier intento de otro país de hacer algo de manera militar contra Putin va a tener consecuencias gravísimas. Tenemos grupos que no tienen miedo a morir en la guerra nuclear y que creen que irán al paraíso. Esto va a ser una catástrofe para la economía rusa y mundial".