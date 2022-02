Ingrid: "Estaba secuestrada y escuchaba que decían 'Piedad es nuestra'"

Ingrid Betancourt habló en 10AM Hoy Por Hoy sobre la polémica con Piedad Córdoba, las Elecciones 2022, el actual panorama de Colombia y más.

La candidata presidencial explicó, además, que ella no considera que traicionó la Coalición Centro Esperanza, sino que los acompañó. Así como críticas al Gobierno de Iván Duque, pero no directamente a él.

En contexto:

Otro de sus puntos fue que no solo ella pensaba así de Piedad Córdoba con relación a una supuesta relación con las Farc, sino que también los exsecuestrados pensaban lo mismo. Además, explicó que perdona a Piedad, pero no se tomaría un café con ella y exige justicia.

Gobierno de Duque

"Duque no ha tenido un buen gobierno, se ha rodeado mal. Hay mediocridad en el gobierno de Duque y él no es mediocre. La gente joven tiende a rodearse de gente así para que no los opaquen.

El gobierno de Duque ha sido mediocre, podemos ver no más con los contratos de MinTic. Cuando uno ve un contrato como con Centros Poblados, se da cuenta. Llevamos 3 décadas que roban y roban y nunca devuelven un peso".

Caso Centro Esperanza

"Ellos me pedían que yo fuera candidata y hasta lo hicieron en público. Me sorprende esa sindicación porque es torcer la verdad, fueron muy cercanos e insistentes, necesitaban una candidata mujer y me decían que yo tenía que estar ahí. Uno de ellos era Juan Manuel (Galán), fue muy cariñoso y abierto conmigo

Yo no traicioné a la Esperanza, yo los acompañé. Yo no quiero estar en un espacio donde me pregunten por qué sí y por qué no. El pacto que nosotros teníamos era que no venían personas de partidos que apoyaron al Gobierno o partidos que tuvieran maquinarias.

Yo no quería crear expectativas en la Esperanza. Mis hijos no querían, les parecía que esto era volvernos a meter en una situación de riesgo y yo ya soy abuela, tengo 3 nietos. No vine hasta poder tener seguridad. Esto no fue fácil, yo por eso entiendo que meterse en esto es algo que uno no hace a la ligera. La familia carga con todo también.

Espero que ellos (Centro Esperanza) me apoyen a mí, yo voy a pasar a segunda vuelta".

Polémica Piedad Córdoba

"Yo le creo a Andrés Vásquez. Yo siento que en el recorrido de Piedad Córdoba hay cosas oscuras y han quedado sin explicarse. Mi mamá agradeció todos los apoyos que tuvo defendiendo a los secuestrados. Ella sintió la violencia por defender a su hija y a los que me acompañaron. Había una cosa tan violenta por defender la libertad de todos nosotros y mi mamá agradeció esos apoyos, por ejemplo de Raúl Castro y Hugo Chávez.

Mi mamá me dijo que Piedad Córdoba no estuvo con ella tanto, yo hacía mis cosas sola. Yo pienso que Piedad la acompañó al final, cuando Uribe la nombra mediadora. Para mi mamá el tema de Theodora fue muy duro. Se sintió violentada

Yo solo pido que digan la verdad. A nosotros secuestrados nos instrumentalizaron mucho, nos hacían decir cosas que no eran. Con la oscuridad de Piedad Córdoba me refiero a la relación con las Farc. Ella era muy cercana, yo lo vi.

La verdad es que hay cosas sin explicar de ella: su relación con las Farc, con Alex Saab, un corrupto que roba alimentos de niños que se mueren de hambre. Él es muy cercano a ella. Lo que dice Andrés Vásquez sí coincide lo que se supo de Theodora.

Para Piedad defenderse ataca su víctima sin fundamentos, si yo fuera algo de Carlos Castaño ya se sabría o la guerrilla me hubiera matado".

Secuestro y tema Piedad Córdoba

Los muchachos de las Farc, los guardias jóvenes, repetían lo que oían y decían cosas como el comandante Hugo Chávez y odiaban a Fidel Castro. Ellos tenían parte de su círculo íntimo. Piedad era del círculo íntimo, la sentían muy cercana, decían: 'Piedad es nuestra'.

En el Congreso tuvimos un acercamiento con Piedad Córdoba. Ella me lleva a conocer a Manuel Marulanda y es por ella que yo conozco al secretariado de las Farc.

Todas las lágrimas me conmueven, sé que para Piedad es un momento difícil y siempre me he preguntado por qué hace esto y de alguna manera Andrés Vásquez lo explica, es una jugada política sucia.

Es de una violencia infinita pensar que alguien que me conoció como Piedad Córdoba hiciera lo posible para que no me liberaran

Yo a Piedad la perdono, pero quiero que haya justicia. No me tomaría un café con ella".

Candidatura de Gustavo Petro

"Yo le tengo miedo a un gobierno de Petro, es manipulador. Petro se desdibujó y esa sed de que el fin justifica los medios es lo que tiene el país como está".

Polémica por frase de violación

"El tema de la violación fue un momento desafortunado e invertí los pasivos de los tiempos. Yo oigo esta frase y reacciono igual, lo entiendo. Me duele haber dicho algo tan ofensivo.

En la selva también se confundían en el lenguaje, cuando salí me pasaba y mi familia se burlaba un poco. Me siento triste que me pasara eso porque no fue intencional".