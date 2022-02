Aída Victoria: "Cuando mi mamá me dijo que iba a contar todo me puse fría"

Aída Victoria Merlano, hija de la política Aída Merlano, habló en 10 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio sobre la situación de su mamá.

Frente a la situación de su mamá aseguró que cuando ella le confirmó que iba a contar todo se puso fría: "Me temblaron las manos, me puse nerviosa, todo esto a mi me ha caído muy mal porque no sé qué represalias quieran tomar y no sé si sean contra mí".

Admitió que no se siente segura pero que hasta el momento nadie la ha amenazado: "Nadie me ha amenazado, pero no me siento segura, no creo que la gente sea tan estúpida de que alguien me de un tiro con todo lo que mi mamá está contando, eso sería confirmar lo que ella está diciendo".

Asimismo, resaltó que ahora ella se concentra en sus labores y trata de reivindicar lo que hizo su mamá.

"Que mejor que yo como hija reivindique los errores de mi mamá, de los cuales no puedo hablar porque me queda fatal, además no podría ser objetiva, no tengo nada que reprocharle, yo soy quien soy gracias a ella", explicó.

Merlano enfatizó en que no tiene ninguna aspiración política y que no le interesa: "Yo estoy labrando mi propio camino, al final del día soy una influencer más de este país".

Aseguró que en este momento no se encuentra escondida pero, sin embargo, no anda diciendo donde está, resaltó que se encuentra haciendo trabajo social pero que no lo publicó pues no quería que la gente pensara que estaba haciendo campaña política.

"Estando en el Chocó, allá grabé un documental con el fin de que la gente aprenda a elegir a sus mandatarios. Es una situación muy triste la que se vive en la región porque la gente se muere dentro del hospital por falta de insumos", dijo.