Es clarísimo que el Pacto Histórico está detrás de esto: Abogado de Char

Darío Bazzani, abogado de la familia Char, habló en 6AM Hoy Por Hoy sobre la declaración de Aida Merlano y de sus pruebas en las que relaciona a Alejandro Char, candidato presidencial.

"No me parece conveniente salir y ventilar a la opinión pública objetos que son de investigación judicial. Esto hace parte de una estrategia que no es nueva. Cuando Merlano apareció en Venezuela dio una entrevista donde narró un novelón en el que comprometió desde el presidente para abajo con un supuesto plan de asesinato, incluso ni entregó pruebas, todo con el fin de dañar a Arturo Char en el Senado. No lo logró y ahora volvió a aparecer por la candidatura de Alejandro Char. Es una estrategia ruin y sucia, que quiere pasar por encima de las personas y dañar familias con el fin de quitar votos", dijo.

Y agregó: "Hace dos años pusimos denuncia por delito de injuria y calumnia, ahora vamos por falso testimonio y obstrucción a la justicia. Yo sí respeto a la Corte y a las instituciones. El episodio que ya se filtró y se ha circulado con videos y fotos, de que supuestamente entregó 500 millones de pesos, no es nuevo, esto lo hace porque están en el expediente en el que la Corte la condenó a ella. Esas pruebas están en ese expediente de hace 3 años en el proceso contra el senador Arturo Char. No entregó nada nuevo".

Por otro lado, también mencionó y denunció que el Pacto Histórico estaría detrás de este tema con Aida Merlano

"No sugiero, es clarísimo que Petro esté detrás de esto. El Pacto Histórico está detrás de esto. Merlano ha afirmado que tiene la protección del régimen de Maduro. El abogado de ella está en las listas del Atlántico en el Pacto Histórico", explicó.

Y finalizó: "Nosotros no le tenemos miedo. Fuimos los primeros en pedir que se oiga su declaración y pruebas, es bienvenida en Colombia si quiere pagar la condena y las consecuencias de sus delitos".