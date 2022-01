Andrés Rodríguez explica en qué va la revocatoria contra Daniel Quintero

En entrevista en 6AM Hoy por Hoy hablaron Luis Fernando Ospina, director del Servicio Informativo en Medellín de Caracol Radio; Hollman Ibáñez, abogado del proceso de revocatoria contra el alcalde; y Andrés Rodríguez, vocero de la revocatoria; sobre el estado del proceso de la revocatoria.

Por un lado, Ospina indicó que, ""Lo primero que hay que decir es que todo proceso de revocatoria tiene dos instancias, uno en la Registraduría que certifican la legalidad de las firmas y uno en donde el Consejo Nacional verifica que se cumplieron los topes de gasto de campaña. El primer requisito ya se cumplió y expidió la respectiva certificación de la validez de más de 133.000 firmas."

"El segundo paso es el que está en curso y que ha generado está controversia, viene desde año pasado y se adelanta una investigación por pregunta violación a los topes de gastos, entre otras por denuncias hechas por el propio alcalde, quien hizo eco de una carta del propio comité pro revocatoria en donde uno de los integrantes se mostraba preocupado por los costos de la campaña, estimados en 1.500 millones", aclaró el director del Servicio Informativo de Medellín.

Asimismo, el periodista señaló que por estos hechos "el magistrado decidió convocar a una audiencia el 26 de enero para que las partes que expliquen sus términos de esa investigación".

Desde otra orilla, el abogado Ibañez mencionó que "como bien lo decía el director de Servicio Informativo, la revocatorias tienen dos etapas. Hace un año por un trino del alcalde de Daniel Quintero, el magistrado del Consejo Nacional Electoral fórmula una denuncia contra la revocatoria, y se inicia una indagación preliminar. La semana pasada le pedimos al magistrado que nos indicara en qué estado estaba y que, como el derecho corresponde, profiriera la resolución de esa indagación antes de finalizar el proceso".

De igual manera, Ibañez recalcó que "en ese orden de ideas, es lógico que el Consejo Nacional Electoral no proceda a certificar las cuentas hasta tanto el magistrado se pronuncie. Lo que procede es que una vez el magistrado certifique que no se pasaron los topes y que no hubo financiaciones ilegales, sigue la certificación por parte de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral y fijar la fecha para las votaciones".

"El proceso no está suspendido, está en un trámite normal ante el Consejo Nacional Electoral, no sé de dónde sacaron esa información falsa, que incluso leí en la Revista Semana y me pareció raro", agregó el abogado.

Sobre lo que va a pasar en la audiencia del 26 de enero, Ibañez afirmó que "frente a la audiencia lo que procederá es escuchar los testimonios que ha citado el magistrado, para que se corrobore los descargos que presentó el vocero del comité, el doctor Andrés Rodríguez, se certifique por parte del Consejo Nacional Electoral, que no hubo violaciones de topes alguno. Entonces la posición de la revocatoria no será otra que sacar a relucir la verdad. Yo soy de los que considero que la verdad se defiende sola, hemos arrimado al proceso declaraciones, cuentas, todo está la luz pública para que el Consejo Nacional electoral nos certifique y la justicia sea pronta y oportuna".