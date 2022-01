Nuevo robo masivo en restaurante de Bogotá: Se llevaron celulares y dinero

En entrevista en 6AM Hoy por Hoy habló Daniel Franco, víctima del robo masivo en Bogotá, sobre su experiencia y dio su opinión ante la inseguridad en la ciudad.

Aclaró que el hecho "fue una situación muy compleja, estábamos almorzando en un sector relativamente seguro, cuando unos hombres llegaron armados y nos atracaron a todos los comensales, fue bastante caótico. Lo peor es que llegó la Policía e intentamos localizar a los ladrones por medio de los celulares, pero no se logró, hizo falta de coordinación".

Por otro lado, mencionó que "el secretario señaló que solo robaron cuatro celulares y 50.000 pesos y no es cierto, el único que denunció fui yo. En ese sentido, ya no hay que salir a los restaurantes, se quieren normalizar las cosas y estamos indefensos, es una situación caótica".

"Anoche no dormí, no tenía tranquilidad por la sensación de vulnerabilidad de todo lo que pudo haber pasado. Realmente el tema emocional lo afecta mucho a uno. No se puede normalizar una situación irregular que está pasando en la ciudad" añadió.

Asimismo, recalcó que "muchas personas colocaron en sus redes sociales lo que paso y la Policía llegó por unos disparos, de no ser así no pasaba nada. Ahora estamos a merced de los ladrones".

Finalmente, mencionó que "hay restaurantes a los que ya no podemos volver, porque no tienen seguridad privada y esto no puede pasar, con esta inseguridad y falta de autoridad el sector económico seguirá perdiendo, porque los ciudadanos nos quedaremos en casa".