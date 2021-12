"El POT hay que demandarlo y tumbarlo": Edward Rodríguez

Edward Rodríguez, representante a la Cámara por el partido Centro Democrático se sumó a las voces que criticaron el Plan de Ordenamiento Territorial en 6AM Hoy por Hoy, y cree que no hay ningún valiente que salga a defender este proyecto decretado por la alcaldesa Claudia López.

Rodríguez, se refirió a uno de los aspectos más preocupantes de este POT, que sacaría de la ciudad a habitantes para trasladarlas a las afueras de la capital.

"Le quita a la ciudad la posibilidad de hacer la otra parte de la ALO que tanto habíamos insistido. Además expulsa a 500.000 ciudadanos que no podrán tener casa en Bogotá, haciéndole un daño a la sabana. Es improvisación y le miente a la ciudadanía, no es un plan de gobierno. Se debe construir sobre lo construido. El POT hay que demandarlo y hay que tumbarlo".

"Esto se venía trabajando desde hace tiempo. Tiene unos temas nefastos para la ciudad, se había tratado de hacer una concertación para Bogotá, pero el plan que salió por decreto es el que radicó la alcaldesa. Bienvenido un POT que reconozca las necesidades de los ciudadanos y no este POT caprichoso y que le hace daño a la ciudad. Quitar las vías y ponerlas como ciclovías".

Finalmente, el representante a la Cámara aseguró que no existe un bienestar común detrás de este POT, sino uno particular.

"No sé si hay alguien que salga a defender a Claudia López, esto trasciende partidos políticos, porque estamos hablando de los próximos 40 años de la ciudad, no hay concertación ni tema técnico. No existe bienestar común sino el particular. Espero que ninguno de mi partido salga a defender este POT".