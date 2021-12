Estas son pruebas que tengo que pasar para ser presidente: Sergio Fajardo

Ante la acusación formal de la Corte Suprema de Justicia por contratación ilegal y peculado por apropiación derivados de un préstamo en dólares en 2013 cuando se desempeñaba como Gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo dijo en 6AM de Caracol Radio que está completando las piezas del rompecabezas de un presunto entramado para dañar su candidatura a la presidencia en 2022.

“Nosotros le pedimos a la Corte que le entregara a la Fiscalía todas las pruebas que están en nuestra contra, que incluyen las actuaciones de la gobernación de Luis Pérez en 2016, la actuación de quién es hoy el Contralor General de la República Carlos Felipe Córdoba y una figura que empezará a tomar relevancia como lo es el ex fiscal anticorrupción Gustavo Moreno, quién tiene mucha información importante”: afirmó.

El pre candidato presidencial, aseguró sentirse contento por la oportunidad de poder defender su comportamiento y asegura que “por una persona o una actuación, no voy a permitir que me destruya la vida porque la he construido de manera transparente”.

“Precisamente a vísperas de la campaña 2022 sucede esto, por lo que aunque he estado sujeto a todo tipo de injusticias estoy contento hoy porque me puedo defender”, dijo.

