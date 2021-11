"Ya había presentado una alergia, pero esta vez nos asustamos mucho"

Wilson Morelo fue titular con Colón en su visita a Patronato por la Liga Argentina. El colombiano salió a los 36 minutos tras sentirse mal. Luego se vivieron momentos de angustia cuando debieron llamar de urgencia a una ambulancia. En diálogo con El Vbar contó lo vivido.

"Iban más o menos 5 minutos de partido cuando me comenzó a picar la planta, yo no me quise salir del partido, pero la picazón se fue subiendo más hacía las piernas. Hubo un momento del partido a los 10-15 minutos que yo no podía más del dolor y yo no me quería salir. Seguí tratando de no pensar en eso. A los 30 minutos no aguanté y pedí el cambio", relató Morelo.

El ex Independiente Santa Fe agregó: "el médico me dice que vamos a las duchas a ver si se me pasaba y cuando llego a la ducha me descompuse total. Perdí el conocimiento, la fuerza, no veía y el médico pide la ambulancia y me llevan a la Clínica de Paraná donde estuve toda la noche y esta mañana una ambulancia me pudo traer a la casa. Estoy bien, me pudieron estabilizar. Tengo cita con la alergista a ver por qué la alergia".

Una posibilidad es que sea una alergia por algún químico que le aplican a la grama: "los que estaban pendientes de la cancha de Colón, porque cambiaron las personas, no sé si comenzaron a tratar el gramado con otras cosas, yo no volví a presentar eso porque ya me había dado dos veces eso jugando de local, pero yo solo había presentado la alergia. Esta vez fueron más cosas y nos asustamos mucho".



Por último, Morelo envió un mensaje: "gracias a Dios estoy en casa, me siento muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es ver de donde proviene la alergia. Contento de estar acá con la familia, hay mucha gente que me ha escrito desde Colombia, decirles que estoy muy bien y muchas gracias por estar pendiente".