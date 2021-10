¿Omar Pérez quiere ser DT de Santa Fe? El '10' respondió

"Feliz por muchas cosas. Primero por mi amigo Pacho Delgado, por Grigori (Méndez) que lo conozco, por Léider (Preciado) un gran ser humano, por la gente, por el escudo. Feliz porque tocaba disfrutar algo en medio de tantos problemas que vivimos últimamente", dijo Omar Pérez en El Vbar acerca del título de Santa Fe en la Superliga.

Acerca de si ve al equipo clasificando entre los ocho opinó: "espero que sí, espero que sí. Si bien no tengo mucho contacto últimamente con los que están, creo que la parte del hincha que va a visitarme y hablamos de fútbol, algunos excompañeros que me visitan allá, tratamos de hablar siempre de lo mismo. No estoy al tanto del grupo actual, así que le deseo lo mejor, ojalá aproveche este embrión y pueda meterse a los ocho porque tiene equipo".

Sobre Alexander Mejía y Carlos Sánchez explicó el argentino: "la llegada de esos dos jugadores tan experimentados potencian a esos que venían pasando un mal momento. Mejía es un gran jugador, tuvimos mil partidos en contra y cada uno disfrutaba al lado del otro".

Le puede interesar

La gran pregunta es si Omar Pérez quiere dirigir en Santa Fe: "sí, es algo que tenía entre mis metas, pero creo que este nuevo modo empresarial despertó algo en mí que es ayudar a los chicos. Tenemos una falencia muy grande en cuanto a la formación, sobre todo acá en Bogotá, en Cundinamarca, porque no somos partícipes de los torneos importantes a nivel nacional. Queremos dar una mano con esa idea".

Pérez tiene una Escuela de Fútbol en Chía y ahora en Arrayanes: "tratar de ayudar a los chicos que no tengan como pertenecer a un club, que vivan lejos. Ser una opción clara en cuanto en que puedo utilizar o puedo aprovechar la gran amistad que tengo, que el fútbol me dio en cuanto a nombres que hoy en día participan en clubes, que están con sus academias. Que puedo llevarlos a que tengan una prueba y puedan viajar y demostrar sus calidades".

Por último, dejó claro su futuro cercano: "quiero dedicarme a eso en este tiempo, sigo preparándome en la parte de técnico, pero aún no lo defino cuando porque sigo disfrutando de este camino y es algo muy lindo trabajar con muchos profesores que me enseñan todos los días".