¿Por qué las elecciones en Nicaragua no contemplan a Oposición?

Nicaragua vive un futuro político incierto, las condiciones para las elecciones presidenciales que se acercan no son nada democráticas y precisamente en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el periodista Carlos Fernando Chamorro, una de las voces más críticas del gobierno de Daniel Ortega habla sobre esta situación.

Ortega, de 75 años, gobierna desde 2007 y se postula a un cuarto mandato sucesivo, con su esposa Rosario Murillo como candidata a vicepresidenta, en un ambiente de tensión tras el encarcelamiento de 37 opositores en los últimos meses, siete de ellos aspirantes presidenciales.

Puede leer:

Teniendo en cuenta este panorama político, en las úlitmas horas la oposición ha hecho un llamado a la ciudadanía para que no asistan a las urnas. Pues, manifiestas que no existen garantías para las elecciones. "Ante esta falta de condiciones políticas y electorales (...) no tenemos por quién, ni por qué votar. La dictadura tiene secuestrados y en el exilio a los candidatos del pueblo", indicó en un comunicado la Coalición Nacional, uno de los tres grupos de oposición no parlamentaria.

Conozca la historia completa en el audio principal de esta nota