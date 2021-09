Los correos falsos de Centros Poblados /

Correos electrónicos falsos. Esas tres palabras resumen dos episodios en el contrato de Centros Poblados para llevar internet a zonas rurales y urbanas del país y firmado, en diciembre del 2020, con el Ministerio de las TIC. Contamos en Caracol Radio que el primer capítulo de esta historia ocurrió a finales de diciembre del año pasado. La Unión Temporal Centros Poblados, cuyo representante es el hoy detenido Luis Fernando Duque Torres, debía enviar unos documentos al ministerio, entre ellos la garantía bancaria. En la semana del 20 de diciembre, cuando los colombianos pensaban en las vacaciones y los regalos de navidad, en el ministerio se preparaba una comunicación con la referencia: "Cumplimiento de los requisitos de ejecución del Contrato Estatal de Aporte No. 1043 de 2020".

El supervisor del contrato, Camilo Jiménez Santofimio, que ya no está en el cargo y que fue nombrado por el entonces viceministro Iván Mantilla, debía enviar esta notificación advirtiendo a la Unión Temporal que no cumplir este requisito, enviar las garantías bancarias, ponía en peligro el contrato. El texto, de dos páginas, fue revisado por uno de los asesores jurídicos del ministerio, que además de corregir aspectos técnicos, dice al final: "Verificar dirección electrónica de notificaciones del Banco ITAU". Nadie lo hizo. Así que esta notificación solo la recibió el contratista y NO el banco Itaú, que supuestamente era el garante.

Hoy sabemos que desde la oficina del entonces supervisor del contrato, el señor Jiménez, nunca se enviaron los correos a Itaú. La secretaria del supervisor mandó la notificación a un correo falso de Itaú, Luis.rodriguez@itau.com.co. Pero el dominio del banco en Colombia es .co. Así que Itaú nunca se entera. También era obligatorio enviar la notificación en carta física a través de 4-72, por un convenio que tiene el MinTic. Y esto tampoco pasó. Así que los señores de Centros Poblados presentan una garantía bancaria falsa, y el banco Itaú nunca se entera.

En el segundo episodio ya estamos en marzo, 3 meses después de firmado el contrato. Se tiene que celebrar una reunión para aprobar el plan de inversión, es decir, aprobar qué van a comprar con la plata del anticipo, con los 70 mil millones de pesos. Esa plata está en una fiducia del banco BBVA. El banco debía convocar a la reunión al contratista, al interventor, al supervisor y al garante, es decir: al banco Itaú. Y una vez más, se manda la notificación al mismo correo inexistente del señor luis.rodriguez@itau.com.co. Resumen: en diciembre la oficina del supervisor, Camilo Jiménez, manda el correo mal, rebota, y no pasa nada. Y luego, en marzo, 3 meses después, pasa lo mismo. Obviamente, Itaú tampoco aparece.

En el contrato de la fiducia, que suscribe Centros Poblados y la fiducia del banco BBVA, se establece en el parágrafo cuarto: "La compañía aseguradora y la entidad bancaria emisora de la garantía de cumplimiento serán invitadas permanentes al Comité. Podrán participar con un representante, con voz pero sin voto".

¿Qué dice BBVA?

Que ellos cumplieron lo que dice el contrato de la fiducia y sí enviaron la notificación de la reunión al correo que les dio el propio contratista: o sea, que fueron los responsables de Centros Poblados, su representante legal, hoy detenido, quienes dieron al banco el correo falso, el mismo que ya habían usado en diciembre. Sin embargo, los entes de control tienen preguntas: ¿cómo es que en los dos episodios el correo electrónico rebota, y nadie se da cuenta?, ¿quién dentro del MinTic fue el responsable?, ¿cómo es que una entidad bancaria no conoce el dominio, la dirección de correo, de otro banco que también opera en Colombia? Hay muchas preguntas que todavía deben resolverse.