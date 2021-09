Los partidos políticos que podrían estar involucrados en escándalo MinTic

Katherine Miranda, representante y congresista, habló en 6AM Hoy Por Hoy sobre el escándalo MinTic y mencionó que hay políticos que ejercieron presión para la firma del contrato, así como algunos habrían recibido un dinero por esto.

Le puede interesar:

"Hubo llamadas y presiones a la ministra por parte de funcionarios y congresistas. Lo importante es que ese contrato no se podía ceder porque no se puede ceder algo que es ilícito. Este contrato se dio con pólizas de garantías falsas. Lo adecuado que hizo la ministra fue la caducación", empezó contando Mirando.

Y agregó: "Hemos mostrado, como en la moción de censura, que personas cercanas de la senadora Daira Galvis hacían parte de empresas de Centros Poblados. Hay presión por parte de políticos. No me atrevo a dar nombres, debo ser responsable, pero hemos evidenciado el tema de Daira Galvis, la situación de colocar nombres sobre la mesa es muy delicada y si no sabemos cómo participaron no lo vamos a hacer ni decir".

Adicionalmente, Miranda explicó que se habla de pagos de entre $6 y 10 mil millones de pesos a políticos.

"Hemos logrado averiguar por varias fuentes que fueron $6 mil millones en el interior de MinTic y se habla de $10 mil millones entre congresistas y políticos. Cuando tenga las claridades las hago, pero no es correcto ser irresponsable y simplemente dar nombres por los rumores que hay. La Fiscalía y Procuraduría son los que deben intervenir", dijo.

Y finalizó, mencionando que hay partidos involucrados: "Lo que yo sé es que hay gente de Cambio Radical, Partido Conservador y Partido Liberal. Lo que sí les puedo asegurar es que hay políticos involucrados, pero no sé cómo llegó ese dinero de Centros Poblados a ellos".