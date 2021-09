'Pepe' Sand: "Con mi familia siempre extrañamos Cali"

"Trato de estirar el retiro. El entrenamiento a doble turno, cuidarme en la comida y esas cosas me sirvieron mucho en mi carrera. Empecé a entrenar doble turno en la mayoría de edad y la verdad me sirvió mucho", le contó José Sand a El Vbar.

El delantero de Lanús es el goleador de la Liga Argentina con 16 anotaciones. "Gracias a Dios arranqué bien el torneo haciendo muchos goles, estoy contento. No es normal que un jugador de 41 años pueda hacer goles y más en una liga tan competitiva", agregó el argentino.

'Pepe' vistió la camiseta del Deportivo Cali en 2018 y anotó 14 goles. "Desde que llegué la gente del Cali me trató muy bien. Siempre exrañamos con la familia porque mis hijos estaban bien, estaban en un colegio muy bueno, la gente muy respetuosa. La verdad que se extrañan las cosas lindas del Cali y me quedé con ganas de 'campeonar' o salir goleador, me hubiera gustado mucho darle algo más a la gente del Cali y la institución", señaló Sand.

Por último, reveló cuál es el jugador con el que mejor se ha entendido en su carrera: "con Lautaro Acosta solo con mirarnos nos entendemos. Él no me asistió tanto, pero siempre jugó adelante conmigo y siempre me entendió bien".