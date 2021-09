El clamor de una de las madres de los militares capturados en Haití

Claudia* (nombre cambiado por seguridad) habló en 10AM Hoy por Hoy sobre su hijo, quien se encuentra detenido en Haití tras el magnicidio del presidente de este país. La mujer expresó que llevan días sin saber de ellos y no han podido conocer información alguna sobre su salud.

"Desde el 25 de agosto no hemos recibido información de ellos porque se inició un proceso de vacunación contra COVID y había cuarentena, por lo que el cónsul no ha podido ingresar. Sabemos de las torturas, la situación es crítica. El orden público también está impresionante, a cada rato hay balaceras. La seguridad no le permitió ir", dijo.

Y agregó: "En la carta nos cuenta cosas impresionantes. La familia me ha pedido que no lea lo que ahí dice, porque son torturas a todos para que ellos declararan, que firmaran declaraciones en otro idioma que ellos ni sabían. Les tocó hacer eso por todo lo que les hicieron. Sin comida, sin agua, ha sido impresionante. Siento que un pedazo de mi corazón hace falta".

Explicó también que se comunicó con varios familiares de otros militares porque llevan tiempo sin conocer el estado de salud.

"Me he podido comunicar con algunos familiares para aportar lo que podamos, pero no hemos podido saber cómo están, es un clamor porque está en peligro su vida. Necesitamos un abogado internacional, de allá, le hicimos el derecho de petición al presidente Duque y la vicepresidenta, tampoco nos alcanza para pagarlo. No sabemos cómo están", dijo.

Finalmente, mencionó que ella no conocía lo que iba a pasar allá y que a varios de ellos los habían engañado para viajar a Haití.

"Yo me enteré lo que pasó fue por las noticias, porque todos los días nos comunicábamos porque él iba a trabajar y tenía contrato, era precisamente para protección y defender, el perfil que tienen gracias a las fuerzas militares de acá. Para nosotros como familia es doloroso como los catalogan, no son exmilitares, aún son militares porque, aunque se alejen, lo son", contó.