Cuarta ola de COVID en Colombia va a ser de no vacunados, según experto

Este martes 14 de septiembre el Ministerio de Salud reportó 26 fallecimientos por coronavirus, de los cuales 23 pertenecían a días anteriores, es decir, que fallecieron 3 personas ayer. Una cifra que muchos ven con optimismo, pero que las autoridades sanitarias les preocupan, pero ¿por qué?

Para Diego Roselli, doctor y neurólogo, hay que tener mucho cuidado con el relajamiento de las personas por estas última cifra de casos colombianos. El experto en sanidad afirma que un día en el contexto general no es un indicativo, pero si hay una tendencia a la baja en cuanto a muertes y contagios que no se entiende muy bien, ya que no se puede decir que es por la vacunación pues el biológico solo a llegado a una tercera parte de la población; ¿influye? sí, pero no es un factor totalmente determinante.

Para este experto, la variante Delta no afectó en los niveles que se esperaba gracias al parentesco que tiene con la cepa MU y esta ultima brindó una protección a los colombianos.

Es importante destacar que el consenso general de la comunidad científica colombiana es que en el mes de octubre va a existir un repunte en casos y muertos.

Lo distinto entre la tercera y cuarta ola de contagios es que en esta última la mayoría de casos van a ser de personas no vacunada, y es algo que han visto países como Estados Unidos con un mayor avance en vacunación y que están empezando este contagio número 4 desde que empezó la pandemia.

¿TERCERA DOSIS DE REFUERZO?

Para Roselli es claro que va a ser necesario una tercera dosis de la vacuna, pero no se sabe cuándo, para quienes, y en que prioridad.

El experto resalta que se debe prestar más atención en la aplicación de las dos dosis en el país, cosa que no se ha logrado tanto por quienes no quieren vacunarse, como por la falta de biológicos en el país.