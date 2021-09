"Estoy como en el olvido, como si no hubiera hecho nada por el país"

La boxeadora colombiana Ingrit Valencia habló con el Carrusel Caracol de la triste situación que está viviendo tras ser estafada y perder su casa en Ibagué luego de su llegada a territorio nacional tras su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Valencia, aseguró que no ha podido solucionar nada respecto a esta problemática a pesar de contar con el apoyo de Mariana Pajón, quien ha impulsado mediante la plataforma Pódium una colecta similar a la que se hizo con Yuberjen Martínez.

"No se ha podido solucionar, toda la tramitología está en pie y estamos trabajando en ello. Con Mariana, la plataforma no ha dado resultados y si me gustaría tener la posibilidad de hablar con empresarios a ver cómo pueden colaborarme a recuperar el dinero y en eso estoy, pero no he recibido apoyo por así decirlo", comentó.

La boxeadora manifestó que se encuentra buscando una solución por todas las vías posibles, destacando que recurrirán ahora a la fundación de Mariana Pajón.

"Estoy en Bogotá con el Comité Olímpico, con el presidente Ciro Solano. Debo abrir una cuenta con un banco, para ver si hacemos lo mismo que se hizo con la fundación de Mariana para que la gente consigne, porque la plataforma se cierra el miércoles y no se ha podido recolectar mucho", expresó.

"Deseo recuperar lo que perdí, que son 150 millones, la gente pensará que eso no me hace rica pero es un dinero que ahorré y no lo he podido recuperar. Yo lo doy por perdido porque ya desalojé la casa y la persona que me estafó no aparece", agregó.

Finalmente, se refirió a la falta de apoyo que ha sentido por parte de todo el país, en especial los sectores implicados.

"El abogado me lo puso el exministro del deporte, que es German Flórez, todo lo legal lo hace el por medio de la fiscalía, pero no han cogido a la persona que me estafó. En este momento no estoy compitiendo una medalla y no traje una, pero sí me gustaría sentir el apoyo de todo el deporte colombiano, de todo el gobierno, porque es muy triste la situación y no he victo nada positivo, al contrario, veo como si me hubieran estafado y ya, perdí el dinero".

"Duele porque hay gente que ha vibrado conmigo en los eventos deportivos y en este momento puedo decir que ando como en el olvido, como si no hubiera hecho nada por el país y me duele conocer tantas espaldas", finalizó.