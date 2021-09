Diego Posada denuncia chantaje de Fedepatín para no llevarlo al Mundial

El campeón mundial de patinaje en la modalidad in line down, Diego Posada, habló con el Carrusel Caracol sobre la tutela que le ha impuesto a la Federación Colombiana de Patinaje tras los chantajes que le ha hecho la entidad por una situación legal de imagen.

El deportista, en compañía de su abogado, explicó la situación en los micrófonos de Caracol Radio de cómo se ha producido el chantaje y lo que reclaman mediante la tutela.

Le puede interesar:

"La tutela va por defender mis derechos ante el deporte y como ciudadano, ya que de la Federación de patinaje he recibido llamadas chantajeándome y exigiéndome que me retire de algunos eventos de tipo recreativo que incentivan la práctica del deporte; si yo no público lo que ellos exigen en mis redes sociales me sacan del campeonato del mundo y me quitan la oportunidad de volver a traer un título para Colombia", dijo el patinador.

Hugo Monsalve, abogado de Posada, explicó más a profundidad la situación legal a la que se rigen y las vulneraciones a los derechos del patinador.

"Hay una violación de los derechos humanos de Diego, en el deporte, el derecho al trabajo, derecho a la imagen y debido proceso. Diego hace parte de una imagen publicitaria de un evento que no llegó a una buena negociación con la federación, ellos de esta manera se desquitan con Diego, diciéndole que por ser la imagen de este evento, no va a poder ir al mundial. Ellos le dicen que si no se retracta en sus redes sociales con una carta donde diga que no es la imagen de dicho evento, lo sacan del mundial", comentó.

"Diego es una persona afamada por sus participaciones no solo en el patinaje sino en el desafío súper humanos, él es una persona ‘influencer’, donde en sus redes sociales tienen muchas personas que lo siguen y surge la contratación para que él sea la imagen de ese evento. Hay una violación a los derechos constitucionales y por eso impusimos esta tutela", agregó.

Finalmente, el abogado destacó que el mundial al que no podría ir Posada es el que se disputará en Italia en la modalidad 'in line down'.

"El mundial del cual hablamos es patinaje en la modalidad in line down. La tutela es porque Diego no podría ir al Mundial y estamos luchando para que Diego vaya y nos represente a todos los colombianos", comentó el abogado.