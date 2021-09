Néstor Craviotto: "Acá el único proyecto que sirve es ganar y a eso vamos"

El nuevo entrenador de Atlético Bucaramanga, Néstor Craviotto, habló con El VBar de Caracol Radio sobre su llegada al banquillo 'leopardo' tras la sorprendente salida del técnico Óscar Upegui, quien dejó al equipo en el quinto puesto de la Liga Colombiana.

El técnico argentino, que se encontraba sin equipo y su último club en Colombia fue el Deportivo Pereira al que comandó de 2019 a 2020.

Le puede interesar:

"Se da la opción de un llamado del presidente y nos pusimos de acuerdo rápidamente. Cuando lo llaman a uno es para un equipo que no anda bien, que anda peleando el descenso, pero Bucaramanga anda en un quinto puesto a dos puntos del segundo. Hay que tratar de hacer lo mejor posible, tratar de darle equilibrio en cuanto a goles y los recibidos", comentó.

Sobre su regreso al país, el técnico argentino manifestó: "Es un país que me ha tratado muy bien, la gente me ha recibido de buena manera, hemos hecho las cosas bien para que podamos volver y siempre tratamos de irnos de la mejor manera de todos lados. Se dio esta posibilidad, Bucaramanga se encuentra en una buena posición y hay que corregir algunas cosas".

Ante la repentina salida del técnico óscar Upegui, resaltó: "No conozco las internas, pero uno sí escucha cosas. Acá el único proyecto que sirve es ganar y a eso vamos, siempre tratamos de mantener el proyecto que uno puede hablar en comienzo, la promoción de jugadores, hacer una buena campaña y finalmente los que mandan son los resultados".

"A veces nos toca en momentos malos de los equipos y tratar de corregirlos, no me asusta para nada, trato de ser positivo y no cambiar mucho en la entrada. El domingo veremos el partido con Millonarios en la cancha, ya más o menos tengo algo claro, que los jugadores se sientas cómodos y no haya cambios bruscos. Hay un buen plantel y estoy contento", dijo.

Finalmente, se refirió a su objetivo en el club: "Hay que seguir con el objetivo, es más fácil cuando uno de entrenador de selección y busca jugadores para ese sistema, en los equipos está el tema del presupuesto, a nosotros a veces nos toca luchar con esa cosas y hay que potenciar jugadores y tener un buen trato humano".