La historia de 'Willy' Schefer, el sacerdote casado hace más de 20 años

En entrevista con 10 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio estuvo Guillermo ‘Willy’ Schefer, sacerdote argentino, padre de dos hijas y dirige la Federación Latinoamericana de Sacerdotes Casados.

'Willy' explicó que ahora no es más párroco y no ejerce ningún oficio dentro de la iglesia. Estuvo ordenado hasta 1998 y dejó el sacerdocio: "Sacerdotes somos siempre, sigo siendo sacerdote, ahora soy un sacerdote casado".

Contó que, luego de 6 años ordenado, le planteó al obispo su crisis, sobretodo por la burocracia dentro de la iglesia.

En medio de su salida de la iglesia, admite que se topó con la consecuencia más hermosa, una mujer que ya conocía y que era catequista de su iglesia.

"Me preguntó si ya no iba a ser más cura, le dije que no y nos pusimos de novios y al poco tiempo nos casamos", contó.

Schefer afirmó que su esposa no fue la causa directa de su separación de la iglesia y que en ese tema se debe tener mucho cuidado, porque no se debe culpar a la mujer, pues siempre las tratan como si fueran el diablo y que en su caso fue la desilución que tuvo con la iglesia.

"La realidad es que la iglesia católica desilusiona a los jóvenes clérigos. No estigmaticemos a la mujer, es una mentalidad machista y patriarcal. En mi caso personal fue una linda coincidencia", enfatizó

Luego de irse de la iglesia tuvo claro que podía hacer un proyecto de vida con la mujer que hoy sigue casado. Junto a ella, tuvo dos hijas, una de 20 años y otra que, como dice, está en el cielo desde hace 7 años.

"No somos decepciones, la iglesia dice en sus archivos ¿cuántas decepciones hubo este año? Yo no soy una decepción. Son términos que la iglesia utiliza estigmatizando y discriminando. Estoy trabajando para hablar con el papa Francisco para erradicar estos términos", finalizó