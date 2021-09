¿Sergio Fajardo puede seguir siendo candidato presidencial?

Sergio Fajardo puede seguir siendo candidato por dos razones. La primera, porque la decisión de la Contraloría General no es de última instancia. Es de primera instancia, es decir, todavía no equivale a una determinación definitiva. De otro lado, por que al caso se aplicaría el antecedente de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de Gustavo Petro Urrego. En dicho fallo se señaló que según el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, no se permite que un órgano no judicial pueda aplicar una sanción que implique una restricción a los derechos políticos de un funcionario público democráticamente electo.

En otras palabras, la única posibilidad para que una persona elegida popularmente no pueda ejercer tales derechos políticos, como el de ser elegido, es mediando decisión judicial. Por dichas razones, y desde ese punto, la candidatura de Fajardo no resultaría afectada.

¿Qué recursos tiene Fajardo para intentar que se revoque la decisión de primera instancia de la Contraloría?

Contra el auto emitido por ese ente proceden los recursos de reposición y apelación, los cuales deberán ser interpuestos dentro de los cinco días siguientes a la notificación. La segunda instancia será resuelta por la Sala Fiscal de la Contraloría General de la República.