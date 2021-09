No puedo promover a la comunidad gay: Sacerdote de Natagaima

En entrevista con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el Sacerdote de Natagaima, Ricardo Zabala habló acerca de sus palabras en medio de la misa que se celebraba y aseguró que los medios solo sacan lo que les conviene.

"Ha habido mucha controversia, he visto los comentarios. Lo dicho, dicho está, me mantengo en la posición de la Iglesia, yo dije que la Iglesia ama y defiende al pecador pero no al pecado", afirmó.

En el video conocido se escucha al religioso asegurando "Anoche no vinieron a misa, pero sí se largaron a ver a todos los maricas en coliseo. Ahora, ¿a qué no adivinan en Colombia cuál es la ciudad dónde más maricas hay?... ¿En dónde es? ¿de dónde salió la reina de los gays? ¡De Natagaima! ¿o sea que las maricas más bonitas a dónde están? Pues en Natagaima. Ahora tener que soportar eso aca, no".

El hombre dijo que se disculpa por sus palabras soeces, pero que en sus declaraciones no ve nada raro, pues "Llega un momento en que el vaso se reboza. Entiendo que es la manera como se dije, pero en un momento de rabia se dicen muchas cosas", dijo.

Zabala, también aseguró que no odia a la comunidad gay ni está en contra de su orientación.

"Hay toda una juventud y una niñez, debemos promover la vida, donde no hay generación, ¿cómo hace uno ahí? No puedo decir que está bien que dos hombres se casen o dos mujeres se casen. Nosotros promovemos la vida", afirmó