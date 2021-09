“Lo mejor quizás sea nunca ir a estas cosas”: Juan Esteban Constaín

Juan Esteban Constaín, escritor y columnista colombiano, se pronunció frente a la controvertida participación de Colombia en la Feria del Libro en Madrid, después de críticas que señalaban que las invitaciones a escritores las realizó el gobierno colombiano con criterios políticos.

"Acepté la invitación de buena fe" afirmó el escritor en un comunicado que compartió con la opinión pública y en donde aseguró que la feria del libro de Madrid era una oportunidad inmejorable para celebrar a la literatura colombiana pero que hay unas omisiones inaceptables "Que esas omisiones tengan un trasfondo político e ideológico es una vergüenza y un acto de mezquindad y de torpeza lamentables. Y lo digo como invitado, agradecido por la invitación que acepté de buena fe." aseguró Constaín.

El escritor también se refirió a las declaraciones del embajador, Luis Guillermo Plata, asegurando que fueron desafortunadas e irrespetuosas con quienes iban a participar en el evento "sugerir que quienes fuimos invitados a la feria lo fuimos por nuestra presunta 'neutralidad' es un desliz afrentoso, en el mejor de los casos, que hace nuestra presencia allí muy incómoda, casi insostenible." dijo el escritor.

"Lo mejor quizás sea nunca ir a estas cosas; esa suele ser a veces mi posición, valga la paradoja y la contradicción de decirlo así, para evitarse problemas" aseguró Constaín. Sin embargo, el escritor participará en la feria después de comprometerse con distintos escritores a promocionar sus libros "Estoy desde hace dos meses en Europa visitando a mis hijas, viaje que pagué de mi bolsillo. Me apena dejar colgada de la brocha a gente con la que me comprometo a hablar en la feria y a presentarle sus libros, no los míos, pero si voy lo haré sin aceptar ni los honorarios ni el estipendio ni nada de lo que implica la invitación del gobierno colombiano." finalizando así su comunicado.