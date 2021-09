Afganistán tiene un ambiente de incertidumbre: Fotoperiodista en Kabul

En entrvista con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Juan Carlos, fotoperiodista freelance en Kabul, habló de la situación que se vive en Afganistán tras la llegada de los talibanes.

"La ciudad está calmada, hay un ambiente de espera, incertidumbre. Antes de la llegada de los talibanes esto estaba muy transitado, había mucho flujo de personas, había vida", contó Juan Carlos.

En Afganistán, ahora los negocios en su mayoría están cerrados, los vendedores de frutas y verduras en las calles no esperan a nadie y han perdido el 80% de sus ventas.

El ejercicio periodístico no ha parado, sin embargo hay riesgo, así lo afirmó Juan Carlos: "El talibán ha sido muy abierto a la prensa extranjera, nos mandaron una carta que nos dice que podemos ejercer nuestro ejercicio. La práctica es otra situación, he tenido situaciones donde los talibanes han sido abiertos, pero otras donde han sido hostiles y no me dejan hacer mi trabajo. Siempre hay riesgo pero no hay un riesgo como el que se esperaba"

Los ciudadanos que quedan en Afganistán están intentando salir por las fronteras. En Pakistan la entrada no ha sido tan fácil, pues el país es muy cauteloso sobre a quien dejan entrar. En Uzbekistan, se ha hablado de la apertura de esta frontera, sin embargo, todavía muchas personas están a la espera de salir de aquel país.

Las mujeres, ya no se ven mucho, aseguró el fotoperiodista, no salen si no deben salir, hay preocupación constante.

"Los talibanes dijeron que serían más abiertos con el tema de las mujeres, sin embargo, no se sabe si es una táctica para ser aceptados", explicó