"Como ciudadano y como candidato voy a demostrar que actué correctamente”

En entrevista con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo habló sobre su caso, el cual fue remitido ante la Corte Suprema de Justicia.

En mayo pasado, la Fiscalía le imputó a Fajardo los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por no blindar un contrato ante la volatilidad del dólar en el año 2013, cargos que no aceptó, sin embargo, ahora, el caso fue remitido ante la Corte Suprema de Justicia.

"Desde hace cinco años comenzó este proceso, siempre he dicho acúseme de donde se me tiene que acusar. Ya pasamos por la imputación, no hicimos nada incorrecto, es la forma como manejamos todo, cinco años rogando para tener la oportunidad de defenderme y por fin la tengo", aseguró Fajardo.

El exgobernado explicó que el caso ha estado lleno de suspicacias: "Esto ha estado lleno de muchas cosas que mueven detrás, respeto a las instituciones, pero solamente pido que haya transparencia y poder defenderme ante la Corte Suprema".

Argumentó que seguirá dando ejemplo y demostrará su inocencia ante la Corte: "Esa es la vida a la que uno está expuesto en lo público. Espero poder hablar en la Corte, es donde puedo defenderme, en todo este proceso he respondido a lo que me han pedido, debo dar ejemplo", finalizó