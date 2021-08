Por tomar tramadol, habría muerto un joven en fiesta clandestina

Andrés Felipe Córdoba, papá de uno de los menores que murió luego de estar en una rumba clandestina en Itagüí y aparentemente haber ingerido licor adulterado, habló en 10AM Hoy por Hoy sobre esta tragedia y dijo que su hijo habría fallecido por culpa de una sustancia llamadaa tramadol.

“Él fallece por ingerir una sustancia como el tramadol, no sé si se lo estaban aplicando en el alcohol. Esperar la investigación de las autoridades”, contó el padre del menor.

“Me desperté en la madrugada, él llegó a acostarse con mi otra hija; ella me dice que lo ve todo dormido, fui a despertarlo y no reacciona; como tengo conocimiento para tomarle los signos vitales, me di cuenta que no los tenía; le muevo la carita a un lado y le miro la lengüita un poco afuera y veo sus labios morados y digo “mi hijo está muerto”, fue el desgarrador testimonio del padre.

Ahora el señor Córdoba espera que se haga justicia con lo ocurrido, pues según contó hubo publicidad del evento por parte de influenciadores, pues aseguró que una joven llamada Daniela García hizo eco de la reunión clandestina, y añadió que otros jóvenes resultaron hospitalizados tras esta fiesta.