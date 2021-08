El Pulso del Fútbol, 18 de agosto de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la llegada del entrenador Arturo Reyes al Júnior de Barranquilla, luego de la destitución de Amaranto Perea. César dijo: “Ante la incredulidad de muchos, llegó Arturo Reyes al banquillo técnico del Júnior. No ha empezado en el campo y ya le están dando palo. Es costeño y conoce la idiosincrasia del Júnior”. Sobre el tema Óscar agregó: “Tomo como ejemplo nuestra liga para decir que todos los entrenadores no tienen que salir ante los malos resultados, pero Júnior está entre los equipos grandes, y estos no resisten procesos”.

