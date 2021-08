Arenas: "Es lamentable. Lo que se pide es el respeto hacia los deportistas"

Sandra Lorena Arenas emocionó a los colombianos luego de cruzar en el segundo puesto la línea de meta de la competencia de marcha 20 kilómetros en los Juegos Olímpicos, colgándose de esta manera, la medalla de plata y siendo la primera latinoamericana en conseguir este logro olímpico en dicha modalidad.

Arenas de 27 años, dialogó con El Alargue de Caracol Radio sobre la obtención de esta presea de plata, lo que tuvo que sufrir para conseguirla y se refirió al caso de su compañero de federación Bernardo Baloyes.

Luego de su llegada Colombia, la atleta contó cómo ha sido su recibimiento en el país: "Es algo muy bonito, muy lindo, de poder compartir este triunfo con todo Colombia. Que uno salga a la calle, lo saluden y le reconozcan a uno, que le digan a uno que gracias por la representación, es más gratificante que cualquier otra cosa. Me da mucha alegría y esto es para Colombia".

Así mismo, habló de los obstáculo que ha tenido que superar para lograr este sueño: "Venía soñándolo y trabajando muy duro para ello hace muchos años y para mí es un gran logro, una alegría de ver todo lo que superé, todo lo que luché para cumplir este sueño se hizo realidad, y con esa medalla es el premio y recompensa a todo ello. Se trata de superar muchos obstáculos para poder lograrlo, ahí es donde uno marca la diferencia, el que supera esos obstáculos, lograr una medalla olímpica es muy duro, uno lo ve casi que imposible y con esto se demuestra que no hay nada imposible en la vida".

Sandra Lorena destacó que se sintió muy segura en la competencia y sentía que iba a lograrlo: "Desde antes de iniciar la competencia, y este sueño viene construyéndose hace mucho tiempo. La competencia era solamente hacerlo realidad, ya lo había soñado y lo había imaginado. En la competencia me sentí muy tranquila, antes tenía mucho susto pero supe manejarlo. Marcó mucho la diferencia que hubiera disfrutado la competencia".

Finalmente, se refirió al caso de su compañero de federación Bernadro Baloyes, quien no pudo competir en los Juegos Olímpicos debido a una lesión y fue criticado por el presidente de la Federación Colombiana de Atletismo, pidiéndole presuntamente que devolviera los viáticos y lo que se invirtió en poder llevarlo a Japón.

"Es el respeto hacia los deportistas, todo lo que hemos obtenido nos lo hemos ganado. A ninguno nos dijeron 'ven y te llevo a los Olímpicos porque queremos llevarlo', Todos nos ganamos nuestro puesto, entonces es el respeto hacia los deportistas. A mí no me paso, a mi compañero sí y es muy lamentable, no sé muy bien su historia, pero es eso, el respeto porque cada quien hace sus esfuerzos, sus sacrificios para estar en unos Olímpicos", concluyó.