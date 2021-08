Lorena Arenas y su anécdota con Caterine Ibargüen: "Me quemó una olla"

Sandra Lorena Arias conquistó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio en la prueba de marcha 20 kilómetros. En su llegada a Bogotá, brindó una rueda de prensa en la Cada del Comité Olímpico Colombiano donde habló de su participación en estas justas deportivas.

En este evento, Salomé Fajardo de El VBar de Caracol Radio, pudo dialogar unos minutos con la subcampeona olímpica, quien le contó sobre una lesión que tuvo previo a estas olimpiadas y una anécdota que vivió con Caterine Ibargüen, campeona en salto triple en Río 2016.

Arenas de 27 años, se refirió a una lesión que tuvo antes de los Olímpicos, donde el tiempo de la pandemia fue crucial para poderse recuperar.

"La pandemia al inicio era algo muy desértico porque no sabíamos si se iban a hacer o no los Olímpicos. Cuando llegó la noticia de la cancelación, yo venía presentado unas lesiones y ahí fue cuando el cuerpo técnico tomó una decisión y actuó sobre esa lesión para estar en las mejores condiciones para estos Olímpicos. Esas decisiones hicieron que estuviera en óptimas condiciones", dijo.

La atleta, reveló la felicidad que ha vivido luego de obtener esta medalla gracias al apoyo de los seguidores colombianos.

"Mi familia estaba muy feliz, me llegaron muchos videos de todo el pueblo colombiano llorando, la verdad me hicieron llorar nuevamente, ver esa emoción y cómo la gente vive eso, porque uno pensaría eso es mío, pero no, eso es de todo un país", expresó.

Finalmente, contó la curiosa anécdota que vivió junto con Caterine Ibargüen en un mundial de atletismo en China.

"Eso fue en un Mundial en China. Estábamos compartiendo habitación. Yo siempre para esos países llevo mi olla arrocera para hacer mi alimentación. Yo le dije que si me hacía el favor de ponerme a hacer el arroz, ella entre risas me dijo que no, pero yo sabía que sí me lo iba a hacer. Cuando yo ya llegué al hotel y toqué la puerta, ella empezó a abrazarme y me dijo que me riera porque después iba a llorar", contó

"Me dijo que se le había quemado quemó la olla cuando estaba haciendo el arroz. Y a mí me quedaban como dos o tres días para la competencia. Ella dejó el cable por debajo y eso estalló. Se fue la luz y llegó la gente del hotel, Caterine metió la olla debajo de la cama y dijo que no sabía que había sucedido ni por qué se había ido la luz, pero fue porque quemó la olla", finalizó.

