Lorena Arenas y la comida en Tokio: "mi psicóloga me ayudó a competir"

Lorena Arenas y otros atletas hablaron en conferencia de prensa en Bogotá, luego de llgar de los Juegos Olímpicos. La risaraldense dijo que la medalla de plata en los 20 kilómetros marcha es fruto de su fuerza mental que la hace crecer en las adversidades.

Recordó que en competencia hay roces con otras corredoras pero que ella se centra en lograr lo que se propone y que no le molesta que digan que su medalla "fue una sorpresa".

"Soy fuerte ante las adversidades. Hubo agresiones, alegatos en la competencia, eso queda en mí, me hace más fuerte. Antes de la competencia estaba que me moría del susto, pero luego me sentí tranquila, concentrada", rememoró.

Arenas agregó que para ella la medalla de plata "es como un oro" porque a pocos días de la competencia estuvo a punto de no correr porque la alimentación que ofrecieron en Tokio no era de su agrado.

"No es que exigiera algo extraordinario, pero me tiene que gustar, con buena presentación, no lo había, yo decía cómo competir si no estoy comiendo bien. Mi psicóloga me ayudó", dijo. Es conocido que la atleta en ocasiones lleva su propia alimentación, pero allá no podía hacerlo.

Paradójicamente, mientras a otros atletas la pandemia del coronavirus los afectó a ella le permitió recuperarse de una lesión y "acá está el resultado del sacrificio", concluyó.