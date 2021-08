Zambrano: "Yo sabía que iban a salir a dañarme la carrera, y lo hicieron"

Los medallistas olímpicos, Anthony Zambrano y Lorena Arias, fueron recibidos este lunes en la Casa del Comité Olímpico Colombiano en Bogotá, donde compartieron con los medios de comunicaciones sus vivencias en Tokio luego de alcanzar la gloria con sus respectivas preseas de plata.

Salomé Fajardo del VBar de Caracol Radio tuvo la oportunidad de hablar con Zambrano, el subcampeón olímpico en la modalidad de los 400 metros con un tiempo de 44.08 segundos, superado por el bahameño Steven Gardiner.

Le puede interesar:

El velocista de 23 años, se refirió a su recibimiento en Bogotá, donde pudo sentir el calor de la gente y ahora espera llegar a Barranquilla con una sorpresa para su mamá.

"Me siento alegre por el recibimiento que me hicieron en Bogotá. Para Barranquilla voy a llegar de sorpresa porque es el cumpleaños de mi mamá y quiero hacer lo que hago siempre que es una sorpresa. Ahora a seguir con el objetivo, demostrar que sí se puede y ser un ejemplo para las nuevas generaciones del deporte", dijo.

No obstante, aunque no quedó muy claro a lo que hizo referencia, ya que no entró en detalles, Zambranó comentó que "le dañaron la carrera" de los 400 metros.

"Fue duro. Yo sabía que iban a salir a dañarme la carrera, aunque me la dañaron, pero gracias a Dios tengo una buena preparación, un buen entrenador, que sabe todo lo que puede pasar en una carrera y lo pudimos hacer. Y cuando levanté la bandera fue dedicándoselo a mi país, a mi familia, a la nuevas generaciones del deportes colombiano, que sí se puede salir adelante y lograr lo que uno se proponga", comentó.

Finalmente, se refirió a su forma de ser, donde siempre sale a relucir gracias a su alegría: "Es algo mío, propio. Es el don que dios me mandó el de la alegría, la emoción. Siempre estoy alegre, siempre tengo claro todo, no mezclo alegrías y tristezas. Hace parte de mí y siempre salgo con esa emoción", finalizó.