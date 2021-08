Fernando Panesso: "Me equivoqué no suspendiendo el partido en 2005"

El 11 de mayo de 2005 se vivió un infierno en El Campín en un partido Santa Fe vs América. Fernando Panesso fue el árbitro ese día y habló con El Vbar para recordar esa noche. "Es una historia muy triste en mi pasado como árbitro. De las únicas veces que me he sentido frustrado en mi profesión. Ese día mataron un aficionado y yo no me di cuenta", dijo el caldense que hizo parte del Colegio de Árbitros del Quindío.

Ese día pasó de todo. En la tribuna sur donde estaba ubicada la Guardia Albirroja hubo enfrentamientos entre propios miembros de la barra. Luego un hombre trepó la reja y agredió a Panesso por la espalda. "Ese día me agredieron a mí, pero yo pensé que había sido un jugador".

Faltando pocos minutos hubo enfrentamientos en la tribuna oriental entre las hinchadas y todo terminó con una invasión de campo. "Yo lo único que pude hacer fue salir corriendo al camerino para proteger mi integridad", recordó Panesso. Mientras tanto un hincha de Santa Fe fue apuñalado y posteriormente perdió la vida.

"Me equivoqué. La tristeza mía fue darme cuenta al otro día que había muerto un aficionado. Fue el día más triste de mi carrera. Yo me acerqué al comisario y me dijo: 'empecemos a jugar rápido a ver si la gente se calma'", añadió el ex árbitro. El partido continuó y se terminaron los últimos minutos.

Sobre el papel del juez central en esta situación explicó Panesso: "El árbitro está en la autoridad de suspender el partido. Ese partido mío debió hacer sido suspendido...Yo ahora más tranquilo le pudo decir que se debió suspender. Pero en ese momento si la Dimayor y el comandante de la policía dice que hay que continuarlo ahí ya queda uno supeditado a una autoridad mayor".