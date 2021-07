José Ortiz: "Hablé con mi familia, ellos querían que yo jugara en Santa Fe"

José Ortiz, nuevo defensor de Independiente Santa Fe, dialogó con El Alargue de Caracol Radio sobre su llegada al cuadro 'Cardenal'. El jugador de 22 años se mostró contento ante este nuevo "reto" en su carrera deportiva.

"He llegado a un club muy hermoso y me han recibido los compañeros, cuerpo técnico y todos muy bien gracias a Dios", comentó el exjugador del Deportivo Pasto.

Ortiz reveló detalles de la negociación y su traspaso al club. "Con el presidente habíamos estado hablando como hace más o menos dos semanas. Estábamos ajustando unas cosas. Afortundamente hemos tenido una buen relación, las personas que me representan tiene muy buena relación con él, por eso se hizo más fácil la llegada a Santa Fe".

"Firmé con el club un año con opción de compra. Yo soy un jugador libre y si me va muy bien este año, el equipo automáticamente me compra", añadió al respecto.

Sobre su primer contacto con Harold Rivera, comentó: "El profe me dijo que necesita que me ponga a punto lo más rápido posible, él me dijo que necesitaba que estuviera al 100%, que me pusiera a punto".

Y del plantel con el que se encontró, dijo: "es un hermoso reto que estamos afrontando, hay un buen grupo de trabajo, todos remando para el mismo lado vamos a conseguir cosas muy grandes".

Entrento, el defensor explicó por qué se inclinó por la oferta del cuadro capitalino: "lo mejor fue aquí en Santa Fe, se negoció muy bien, había hablado con mi familia y ellos querían que yo jugará aquí, en Santa Fe. Había hablado con mi hermano y con mi papá y ellos me dijeron que Santa Fe era un equipo muy bueno, yo también quería jugar en el equipo".

Mientras que dio casi que por descartada su presencia en el juego del martes ante Atlético Nacional. "Me siento bien, físicamente estoy bien, pero aún a 100% para jugar este partido todavía no me siento. Me estoy entrenando para ver si puedo estar contra Nacional, pero la verdad no lo creo".