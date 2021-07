Leiton Jiménez: "Siempre quise regresar al Medellín, el club que me formó"

Leiton Jiménez, el más reciente refuerzo del Deportivo Independiente Medellín, se refirió al regreso al 'Poderoso' luego de 12 años en el fútbol mexicano. En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, el chocoano expresó su alegria por su regreso a "casa".

"A nivel profesional empezamos en el 2009, pero yo llegó al Medellín a los 12 años, para cumplir 13. Gracias a Dios se me da la oportunidad de regresar nuevamente a casa que era lo que quería", manifestó.

Jiménez destacó su paso por el fútbol mexicano: "yo diría que bueno, mantenerse en una Liga tan competitiva como la mexicana no es fácil, es muestra de que tuvimos un buen nivel, crecimos mucho y aprendimos mucho. Lo único que me faltó es haber sido campeón, es esa espinita que me quedó".

Haciendo un paralelo entre ambas Ligas, comentó que "el mexicano es un fútbol más directo, más físico, no es un fútbol que tenga volante 10, eso hace que sea un poco más pausado. El fútbol mexicano se juega por las bandas".

Mientras que comentó sobre su deseo de regresar al Medellín: "en los últimos años siempre había querido regresar a casa, pero siempre había tenido contrato con Atlas y no se me permitía. Tuve para llegar a Medellín en diciembre, pero no se me dio, optaron por otra opción".

Jiménez explicó que la presencia de Hernán Darío Gómez y 'Panzer' Carvajal también influyó bastante para tomar la decisión de retornar al equipo. "Yo siempre quise regresar al Medellín. Mi motivación era regresar al club que me formó, que me hizo como persona. Es un plus que esté el profe Hernán, que esté 'Panzer'".

El chocoano hizo un balance de lo que ha sido el inicio de campeonato del 'Poderoso'. "Recién está empezando, Medellín hizo una pretemporada bastante larga y fuerte, no está mostrando el fúbol que siempre muestra. Se ha ido trabajando para ir mejorando en ese sentido, el equipo tiene buenos jugadores, se trajo ahorita a Sebastián (Hernández) y hay más jugadores de ataque que pueden proponer un juego ofensivo".

Mientras que de su presente, comentó que continúa poniéndose a punto para ponerse a la disposición del 'Bolillo': "Yo ya estoy trabajando con el grupo, me están haciendo trabajo aparte para ponerme en buenas condiciones físicas. Los profesores me planearon una forma de hacer una minitemorada en estas dos o tres semanas para ponerme a la par de mis compañeros".