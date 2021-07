De la Cuesta: "Para mí Cortuluá no merece nada, la opción es no pagar"

Juan Carlos de la Cuesta fue presidente de Atlético Nacional entre 2010-2017 y habló con El Vbar sobre el tema con el Cortuluá. "Es muy incómodo porque ya salí de Atlético Nacional y hay un proceso en curso que hay que respetar. Casi no traemos a Fernando Uribe, que estaba en Chievo, y Cortuluá tenia unos derechos económicos. Compramos al jugador y llegamos a un acuerdo por si se vendía el jugador. Ellos dijeron que no podía venderse por menos de 5 millones, lo veíamos posible porque incluso vendimos jugadores por mucho más que eso".

Acuerdo con Tuluá

"Tomamos la decisión de que si lo íbamos a vender, aclaro vender, lo hacíamos por 10 millones de dólares para que Nacional pudiera beneficiarse. Si era 5 millones no se iba a descontar el valor de la compra. Por ejemplo, si lo compramos en 2 millones y lo vendíamos por 5 y éramos 50/50 nos correspondía solo 2 millones y medio y terminaríamos ganando 500.000 dólares. Por eso le pusimos más de sumatoria al precio. Pero todo fue basado en una venta, nunca se dijo que nosotros teníamos que retener al jugador, ni que si el jugador no se vendía teníamos que darle dinero al Cortuluá. Él se fue libre y nadie se benefició".

Juan Carlos de la Cuesta es quien fue al TAS como testigo, presentó sus argumentos y estaba contento porque creyó que se había hecho justicia. En ese momento dijeron que solo debían darle 150.000 dólares al Cortuluá. Al final el Tribunal de Suiza le dio la razón a lo que había dicho anteriormente la Comisión del Estatuto del Jugador de la Dimayor.

Le puede interesar

Préstamo a Millonarios

"Cuando lo prestamos a Millonarios (2014) el mismo Cortuluá sabía que el valor de Fernando Uribe no estaba en esos montos, pero que le hiciéramos saber cuánto había sido el préstamo con esa opción de compra que se había hecho con Millonarios, que fuéramos 50/50 y que no descontáramos lo que nosotros habíamos comprado por el jugador. Finalmente, nosotros no pudimos ampliar y Millonarios no ejerció opción de compra".

No renovación con Uribe

"No sé si nosotros desistimos o fue Fernando que nos mandó la carta de que no iba a renovar. Creo que eso lo mandaron faltando un mes para terminar el contrato y ya tenía un acuerdo con Toluca si mal no estoy, porque yo conozco gente del Toluca. No recuerdo bien si fue que nosotros manifestamos que no íbamos a renovar o si las expectativas que él tenía no eran las que nosotros teníamos de presupuesto".

Su paso por Nacional

"Creo que hice un gran trabajo en Atlético Nacional. De 150 negociaciones haber tenido dificultad solamente en una de esta alcance si me deja algo incómodo, pero yo espero que se solucione de la mejor forma. Para mí Cortuluá no merece nada dentro de los términos. La opción mía es no pagar nada, pero ya no sé eso que conllevará. A la hinchada decirle que yo siempre he estado al frente de todo, respondo y lo que requiera cualquiera de las partes siempre voy a estar atento a dar respuesta".

Relación con los hinchas

"Yo tengo mucha cercanía con la hinchada, fui muy abierto y muy honesto en mis apreciaciones y en mis negociaciones. Yo creo que esto se salió de rumbo con un alcance que nadie quería. Yo recibo siempre muchas manifestaciones de cariño de la hinchada, uno que otro recibe uno un madrazo, pero también lo responde uno de la mejor forma. Dejamos el equipo en lo más alto, 13 títulos, 16 finales, con excedentes económicos y resultados deportivos".