"En su momento se sabrá por qué no llegué a Nacional. Estoy tranquilo"

Alexander Mejía, refuerzo estelar de Independiente Santa Fe para el presente campeonato, dialogó con El Alargue de Caracol Radio sobre el arranque complicado del cuadro 'Cardenal' en esta Liga y se refirió a lo que reprensenta para él el juego del próximo martes ante Atlético Nacional, de quien dijo que en su momento se conocerá por qué no se dio su llegada.

"Contento de poder volver a mi país, después de unos años por fuera y espero poder estar a la altura ante esta oportunidad que me brinda Santa Fe", manifestó sobre su retorno al FPC.

Sobre su debut ante Bucaramanga, comentó: "no era la forma con la cual queríamos debutar, obviamente uno quiere ganar y uno quiere sentirse victorioso".

"Desafortunadamente no supimos contrarrestar la velocidad que puso Bucaramanga en ataque, el generar presión nos expusimos a que quedaramos mal parados en la parte de atrás y ellos aprovecharon porque tienen gente rápida. Se cambió la cara en el segundo tiempo, se le vio otra cara al equipo", agregó.

Al respecto concluyó: "queda simplemente trabajar, corregir muchas cosas. Hemos hablado todos de que queremos clasificar y pelear por el título, un equipo grande como Santa Fe no se puede dar el lujo de tener estas dos derrotas".

Entretanto, del duelo del próximo martes ante Nacional, su anterior equipo, explicó: "simplemente yo en Atlético Nacional viví cuatro años llenos de éxito, de historia, la verdad conseguí muchos títulos. Hay gente que me quiere, gente que me recuerda y la verdad el cariño es mutuo, pero hoy mi prioridad es Santa Fe".

Añadió: "quiero entregarlo todo como lo dije cuando llegué y que rico sería recomponer el camino ante un gran rival y que nosotros aparte podamos agarrarnos confianza. Nosotros tenemos un buen equipo, tenemos que creérnosla, trabajar muy fuerte, no darnos el lujo de seguir en esta racha negativa. Ojalá poder estar a la altura, va a ser un partido duro, fuerte, pero estamos de local, estamos en la altura y hay que poder sacarle provecho a esto".

Sobre su paso fallido al cuadro 'Verdoalaga', comentó sin entrar en detalles: "es una historia larga y yo he sido prudente a la hora de manifestarme, la verdad las cosas no se dieron por un montón de cosas, pero la verdad el tema quisiera cerrarlo por respeto a Santa Fe, yo esperé mucho y no se dieron las cosas, y con Santa Fe fue rápido, no hubo tantas trabas".

Y reiteró: "el proyecto me gusta, hay jugadores interesantes con un buen presente y un extraordinario futuro, espero poder ayudarlos y ellos ayudarme a mí, y que al final nosotros podamos realizar todo lo que hemos hablado durante estos días".

Finalmente, Mejía, campeón con Nacional de la Copa Libertadores en 2016, concluyó: "Ya en su momento la gente sabrá, yo quedo con mi consciencia tranquila de mis cosas, por todo lo que yo viví en mis días anteriores. Estoy feliz y mi familia está contenta que es lo que más importa".