Detalles de la vacuna COVID-19 intranasal que se adelanta en España

Amós José García, presidente de la Sociedad Española de Vacunología, habló en 6AM sobre la vacuna intranasal contra la COVID-19 y cómo avanza en España este método.

Así funciona

"Las vacunas intranasales no son comunes ni disponibles, algunas existen por gripe. Son de fácil administración que las inyectables. No solo evita la enfermedad sino la infección. No es de gotas, sino un pulverizador.

En España se está desarrollando una estimulante que ya está en fase avanzada y que podía estar disponible mucho antes, pero acá investigar es casi que llorar. Tiene un problema de desarrollo y es que en la fase de ensayos clínicos no se podría realizar tan fácil porque hay mucha gente vacunada".

Rumor de que por ser intranasal afecta al cerebro

"Hay vacunas autorizadas contra la gripe, no creo que sea algo que sea contra el cerebro porque incluso una vacuna inyectada puede afectar al cerebro, no creo que sea suficiente para no aceptarse por esto".

¿Esperar a las vacunas intranasales?

"Pienso que lo que tenemos que usar, son las vacunas que ya están disponibles. Hay que usar las inyectables por ahora. Cuando llegue el momento, si llega, con vacunas intranasales, podría darse".