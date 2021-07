Cambio climático: ¿es la adaptación la única salida?

En Hora20 un debate para entender los últimos fenómenos climáticos que se han registrado en el planeta Tierra; se analizaron cuáles son las opciones y salidas a la actual emergencia; las claves de la adaptación y la discusión sobre lo eficientes que han sido los acuerdos como el de París y qué esperar al tiempo de lo que ocurra en 100 días con la COP26 en Glasgow. Al tiempo una mirada a los fenómenos climáticos internos y a la fracasada aprobación del Acuerdo de Escazú por parte del congreso.

En lo que va del 2021 la consigna del “nadie está a salvo” se ha vuelto una realidad, esto después de que la Tierra en el 2020 tuviera un respiro ante las restricciones impuestas por la pandemia; los carros y aviones se quedaron estacionados; las fábricas dejaron de producir, los ecosistemas se empezaron a recuperar y fuimos testigos de metrópolis sin contaminación. A julio del 2021 el planeta empieza a revelar los efectos del cambio climático: en la costa Oeste de Estados Unidos incendios han consumido más de 200 mil hectáreas; una de las ciudades más frías del mundo en Siberia alcanzó temperaturas record de 38 grados; en Alemania las inundaciones han dejado unas 165 víctimas fatales y en China las lluvias han sido torrenciales, mientras en Colombia a los monterianos se les recomienda no salir, tienen cortes de energía y en el Huila hay amenaza en 20 municipios por incendios forestales, esto ante la dura ola de calor.

En los últimos días, expertos han anunciado que “el cambio climático ha llegado a Alemania”, mientras que The New York Times apunta que “el mundo en su conjunto no está preparado para frenar el cambio climático ni para vivir con él”, pues a pesar de que desde 2015 con el Acuerdo de París se busca evitar que la temperatura en el planeta aumente a 1,5 grados centígrados, los esfuerzos parecen no ser suficiente ante los incendios, inundaciones y olas de calor. Incluso, un reciente estudio revelado la semana pasada, sostiene que algunas zonas de la Amazonía producen más Co2 del que logran absorber los bosques.

Lo que dicen los panelistas

Juan Pablo Ruiz, economista, experto ambientalista, consultor de las Naciones Unidas, economista en El Espectador, afirmó que los fenómenos de los últimos días demuestran que el costo de no actuar es mayor al de la prevención, y destaca que el planeta debe ser consciente de que las inversiones de ahora en adelante tienen que ser grandes para disminuir los efectos negativos.

“Claro que vamos a tener que vivir los efectos y tener que asumir esta situación. La irregularidad climática hace imposible el cultivo para el campesino”, así como explicó las consecuencias en el abastecimiento de agua en ciudades como Bogotá si se sigue destruyendo el Amazonas.

Para Brigitte Baptiste, bióloga, rectora de la Universidad EAN, experta en asuntos ambientales, columnista, lo que estamos viendo no es más que el despliegue de la inestabilidad climática concentrada en fenómenos locales. Por lo tanto, planteó que la receta para enfrentar estas condiciones es un mecanismo de adaptación “a la colombiana”, en la que no se sigan las mismas recetas de otros países, sino que creemos nuestras propias condiciones. Pues advierte que, si el país no pelea protegiendo su biodiversidad, vamos a quedar “como un zapato ante el mundo”.

Vanessa Torres, abogada ambientalista y subdirectora de Ambiente y Sociedad, resaltó que el impacto en el cambio climático en los derechos humanos no ha tenido la suficiente importancia, pues advierte que nos pone en una situación de asimetría entre los más vulnerables, pues termina afectando más los derechos de estos.

De otro lado, comentó la importancia del acuerdo de Escazú para poner al servicio de los ciudadanos la información que se tenga en materia ambiental, así como en la protección de defensoras y defensores de derechos ambientales. Advierte que el acuerdo no ha fracasado y que por ahora se debe hacer presión al gobierno y al congreso para que discuta el acuerdo y sea ratificado.

Benjamín Quesada, climatólogo y profesor de la Universidad del Rosario, destacó que un aumento de la temperatura del plantea en 3°C expone a la mitad de la población global a severas olas de Calor. “Colombia es uno de los países más expuestos a estas olas, esto por la poca adaptación a nivel hospitalario y a niveles de calor”, resaltando la necesidad y la importancia de la adaptación a estos fenómenos.

Agregó que ese aumento puede significar perder el rendimiento agrícola en un 10 por ciento.