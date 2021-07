Martínez Borja: "No es fácil reemplazar a dos jugadores como Teo y Borja"

"Muy contento de estar acá, es una gran instititución, un lindo grupo que me ha recibido muy bien. Lastimosamente no se ha arrancado de la forma que uno quiere, pero estamos trabajando para que esto cambie", dijo Cristian Martínez Borja en charla con El Alargue.

El chocoano duró los últimos 3 años en la Liga de Quito y regresó a Colombia para vestir la camiseta del Junior. "Estos son clubes grandes donde se piden resultados pronto", agregó el delantero de 33 años. Con respecto al técnico expresó: "con Amaranto me ha ido muy bien, es una excelente persona y un gran entrenador. La sensación que tengo y el trabajo para mí han sido muy buenos. Esperemos que las cosas comiencen a funcionar".

Le puede interesar

Martínez Borja habló de su experiencia en Ecuador: "Liga de Quito es un equipo tiene mucha paciencia, trabaja muy bien. El comienzo fue un poquito difícil, pero me adapté después y se me dio la oportunidad de hacer muchos goles". Con respecto a la salida de Teófilo Gutiérrez y Miguel Borja opinó: "no es fácil reemplazar a dos excelentes jugadores como Teo y Borja que le han dado mucho a esta institución".

El atacante también dio su punto de vista sobre la diferencia entre el fútbol colombiano y el de Ecuador: "En el fútbol ecuatoriano se tiene mucha paciencia. Los técnicos duran bastante en los equipos. Al 'Sachi' Escobar lo quieren mucho allá. Respetan mucho los procesos de los técnicos. Nos falta acá en Colombia un poquito más de paciencia para que los técnicos puedan hacer su trabajo de la mejor forma".

Junior viene de ser eliminado en octavos de final de la Copa Sudamericana y el domingo a las 5:40 pm recibirá a Envigado por la segunda fecha de la liga colombiana.