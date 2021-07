Raúl Mesa: "Sergio Higuita puede dar la sorpresa en los Olímpicos"

El técnico de ciclismo colombiano, Raúl Mesa, con una amplia trayectoria en esta disciplina y que además entrenó a 'Lucho' Herrera, conversó con El VBar de Caracol Radio sobre las posibilidades de medalla que tiene Colombia en la prueba de ruta del próximo sábado en Tokio (viernes 9:00PM hora nacional).

Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Sergio Higuita y Esteban Chaves competirán en esta prueba en el circuito de Fuji. Ante la opción de medalla, Mesa, destacó:

"Los Olímpicos normalmente en una carrera de un día se vuelven una lotería, el que tenga suerte, si se hace alguna fuga. Ya lo vivimos una vez con Rigoberto. Tenemos cuatro corredores importantes, es el circuito que va a tener subidas, donde cualquiera de los 4 puede estar en la fuga. Le veo entusiasmo a Sergio Higuita, es un corredor que puede dar la sorpresa".

Sobre Nairo Quintana dijo: "No es fácil, pero él está bien preparado. Hizo el kilometraje del Tour, no se empleó muy duro en el tour porque no tuvo compañeros que le ayudaran en la montaña, porque el equipo de Arkea se lo armaron al velocista francés, el corrió solo y estaba desmotivado, pero con ese kilometraje puede pelear medalla".

Por último, sobre el ciclismo actual en Colombia, recalcó que ha sido lo mejor del país en los últimos años.

"Todos son en distintas épocas, En los años que manejé a lucho era el mejor escalador del mundo. El ciclismo de hoy en día es más técnico. Egan está en sus mejores momentos, pero la calidad de Nairo también ha sido grande. Los colombianos han hecho cosas importantes, esperemos que en el futuro las nuevas generaciones acompañen en este tipo de competencias, tenemos que estar muy contentos sobre lo que ha hecho el ciclismo colombiano en los últimos años".