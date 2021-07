Gabriel Camargo: "El estadio Manuel Murillo Toro es lo que es gracias a mí"

El máximo accionista del Deportes Tolima, Gabriel Camargo, habló con El VBar de Caracol Radio sobre la situación económica del fútbol colombiano que obliga a vender a los jugadores cuando llega una buena oferta. Del mismo modo, se refirió al eventual homenaje que se le pretende hacer renombrando el estadio Manuel Murillo Toro y las opciones de contratar un delantero.

Respecto a la situación del fútbol colombiano, destacó que se encuentra en una preocupante crisis económica, ya que apenas se está viviendo de la venta de jugadores.

Le puede interesar:

"Los equipos estamos viviendo de la venta de jugadores, no hay duda que se deben vender cuando llega una buena oferta. No hay taquillas y los patrocinadores están pagando menos. Veo con preocupación la situación del fútbol colombiano", dijo.

"A los equipos que nos toca salir de jugadores así queramos o no y estemos en torneos internacionales, como por ejemplo puede ser por Campaz. Los jugadores también quieren ganar la suficiente plata y no se las podemos pagar. De los países donde menos obtenemos recursos por televisión es Colombia. Escasamente nos llega un millón de dólares anuales, en Perú son 5 millones. Nosotros con esos 5 millones haríamos fiestas y podríamos retener a más jugadores, porque podríamos pagar mejores salarios. Tenemos que hacer algo para que a los equipo les llegue más plata por TV", agregó.

Sobre la posibilidad de comprar un equipo en España, expresó: "Tenemos amistad con un equipo y le estamos enviando jugadores, pero no más. Que mañana salga alguna cosa, es distinto, pero por ahora les vamos a enviar jugadores sub-20. No he comprado ningún equipo, pero esa es la idea".

Respecto al refuerzo que le falta por contratar para el siguiente torneo, aseguró que será un delantero que todavía se encuentran buscando: "Quiero contratar un delantero. Colombiano es muy difícil, no es que no haya, lo estamos buscando afuera. Queremos un goleador, yo sé que va a costar plata y no es fácil conseguirlo, pero tenemos que seguir con la política de bueno, bonito y barato".

Por último, se refirió a lo que se está hablando en Ibagué sobre cambiarle el nombre del estadio Manuel Murillo Toro y ponerle el suyo.

"No fui el de la iniciativa, pero a los honores no se pueden renunciar, si el pueblo lo valora, de que lo merezco pues bienvenido. Lo que sí quiero decir es que no solo son los logros deportivos los que he conseguido con el Tolima. El estadio Manuel Murillo Toro es lo que es gracias a Gabriel Camargo. Cuando estuve en el senado, canalicé recursos para el estadio, los planos los pagué con mi dinero. Esta administración ha hecho. Lo que hicieron mal en los juegos lo arreglaron, hoy en día los camerinos son decentes. Nadie ha hecho más que Gabriel Camargo. Cuando yo no esté, unas partes de mis cenizas quiero que las dejen en la sede, otras en el estadio y otras en mi familia", finalizó