Médico en Israel explica la razón de aplicar la tercera dosis de Pfizer

Luis Manuel Vegas Isasi, médico de Hospital Beilinson en Israel, habló en 6AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre la aplicación de la tercera dosis de la vacuna COVID-19 de Pfizer en este país.

"Aquí casi toda vacuna ha sido de Pfizer, el número hace un mes fue de 10 a 15 casos al día, han empezado a crecer los números de infectados cuando estaba controlado, todo por la variante delta, y estamos en cerca de 700. Gobierno dice que, aunque la salud está bien, la variante delta es más agresiva. Se decidió tener una tercera dosis solo a personas que tengan problemas médicos graves y que los haga más sensibles al coronavirus", empezó diciendo el médico.

Además, el experto mencionó que no es momento de alarmismo ni preocupación, pues los casos leves sí han aumentado en buen número, pero no los casos graves.

"El número de casos que se dan, que han subido, de 10 a 700, proporcionalmente somos una población de 9 millones y no son tantos. La atención hospitalaria sigue siendo muy baja, por lo cual la vacuna de Pfizer funciona muy bien contra la enfermedad grave, pero parece que es menos efectiva contra la enfermedad leve. Acá hay tensión, pero calma, porque la gente enferma de coronavirus está en casa y no en los hospitales. No hay motivos para el alarmismo, pero sí hay que seguir para ver cómo funciona", dijo.

Y para finalizar, mencionó que con el tiempo la vacuna de Pfizer pierde efectividad de contagio, pero nuevamente aclaró que no para casos graves.

"Parece que con el paso del tiempo, Pfizer pierde efectividad contra la enfermedad leve, pero sigue siendo efectiva contra la enfermedad grave. Es un tema a seguir, por eso han decidido poner la tercera vacuna", finalizó.