Jorge Segura: "Soy un niño aprendiendo al lado de Osorio"

Jorge Segura, nuevo defensor del América de Cali, dialogó con El Alargue de Caracol Radio sobre sus primeros días como jugador 'Escarlata'. Segura mostró su emoción por la posibilidad de poder trabajar junto al técnico Juan Carlos Osorio.

"Muy bien, disfrutando mucho de esta oportunidad que me da mi Dios, el mister por tenerme aquí en este nuevo proyecto", comentó un emocionado Segura.

El vallecaucano comentó cómo se dio su llegada al equipo y la importancia de Osorio para esta.

"Me contacta y me dice de la importancia de este proyecto, de lo que piensa y asume las responsabilidad de conseguir grandes cosas con esta institución y me dice que si me gustaría. No hubo ninguna duda, gracias a Dios estamos aquí entrenando a la par con él y todo el grupo", mencionó.

Y añadió sobre el estratega: "en mi posición le gustan esos jugadores que tienen la personalidad para salir con el balón limpio, de hacer ese juego con el balón, de darle la posibilidad a los extremos con los cambios de frente".

Sobre la posibilidad de ser polifuncional, comentó: "de eso lo tenía hace dos años, se veía que uno siempre era el central y jugar en su posición, y conocí a un tal Juan Carlos Osorio que te hace pensar mucho más diferente, en las posibilidades que se pueden generar dependiendo el partido que nos toque".

Segura se refirió a sus primeros días junto a Osorio: "En mi experienca con el mister, ya estando con él, veo que todas esas cosas que se hablan son ciertas, es un hombre como persona muy correcto, muy fiel a su palabra, siempre leal a su estilo de juego y que es muy competitivo. Un hombre que te ayuda a pensar de manera diferente".

Y concluyó al respecto: "cada día te enseña muchísimas cosas, en lo futbolístico te ayuda a enfrentar al rival que tengas el fin de semana. Soy un niño aprendiendo al lado de él, creería que muchos los jugadores que estamos acá, creería que todos".

Mientras que del nivel actual del fútbol colombiano concluyó que "ahorita han llegado grandes jugadores a la Liga local, que se hace más competitivo. Ahorita son pocos equipos que tienen torneos internacionales, al hincha le gustaría ver esos equipos compitiendo a nivel internacional".