Radicarán proyecto de ley para reglamentar derechos de la comunidad LGTBI

El representante a la Cámara de Alianza Verde, Mauricio Toro, estuvo en 10 AM Hoy por Hoy hablando de su experiencia trabajando en el Congreso siendo el primer congresista abiertamente gay. Señaló que le ha ido muy bien.

“Es todo un reto, cuando uno es una persona que pertenece a la comunidad LGTBI constantemente está saliendo del closet, porque no es una sola vez, siempre toca afrontarlo con la familia, con los amigos y con los trabajos a donde uno llega”, comentó.

“Dan nervios más aun llegando al Congreso de la República que no ha sido quien nos ha dado los derechos que hoy tenemos en Colombia, los derechos que tiene la comunidad nos la ha dado la Corte Constitucional… Me ha ido muy bien, he encontrado un ambiente diverso y con gente que ha logrado entender esa deuda histórica que se tiene con la comunidad LGTBI”, añadió el congresista.

Durante la charla mencionó un proyecto de ley que ha venido trabajando en compañía de la comunidad LGTBI frente a los derechos y algunas causas que hoy en día están sin atender.

“Lo venimos trabajando hace meses y queremos que sea la misma comunidad que nos diga cuáles son los derechos que siente constantemente vulnerados que se deben reglamentar. La Corte Constitucional nos otorgó unos derechos que son aplicables pero que a veces no son negados, por ejemplo, si una mujer trans se quiere cambiar el nombre, a pesar de que ya se puede tiene un problema, y es que si el notario no lo quiere hacer le toca ir a una demanda y poner una denuncia en un juzgado. Entonces es reglamentar algunas de las sentencias e incluir otras tantas que este gobierno no ha querido avanzar como la política pública LGTBI”, comentó.