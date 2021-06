“Soy el meme de Colombia”: Mujer que viajó a ver la Copa América y no pudo

Julia Álvarez, es una colombiana que vive en la Florida y que se fue a Brasil en compañía de su hijo y su sobrino porque querían asistir a los estadios para ver a la Selección Colombia en la Copa América con tan mala suerte que no sabía que el ingreso del público no estaba autorizado, debido a la pandemia.

Ella habló en 10AM Hoy por Hoy sobre esta anécdota: “Teníamos la leve impresión de que no iba a haber venta de boletería, porque no decían nada, pero desde un principio estábamos reprogramados de ir a Colombia desde el 2018. Tengo un hijo muy fanático de la Selección así que íbamos a ir a la Copa América como fuera. Vimos que se canceló en Colombia y mi hijo me dice “vámonos a Argentina” y le dije que listo, compramos los tiquetes y después nos enteramos que tampoco, que ahora es en Brasil; sin embargo, mi hijo me dijo “no importa vamos que es cerquita” y nos fuimos junto con un sobrino y definitivamente no hubo público”.

Además, contó que ella dio su testimonio de lo que le había ocurrido a unas personas que le dijeron que estaban grabando un documental para Amazon y señaló que no pensó que se volviera tan famosa: “Había varios periodistas y gente que hace entrevistas, pero que no pertenecen a medios, nos dijeron incluso que estaban haciendo un documental para Amazon y necesitaban unas fotos para rellenar, entrevistaron a mi hijo y a mi sobrino, después a mí y tremenda entrevista, salió por todas partes”.