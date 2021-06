“Me sentí atrapado en un cuerpo de mujer”: Historia de un joven transgénero

Emilio Patiño, un joven transgénero que nació como Sara, junto a su hermana melliza Juanita, y se graduó del colegio femenino Marymount en Medellín hace un año con su personalidad definida, contó su historia en 10AM Hoy por Hoy.

“Desde muy chiquito siempre me sentí identificado con las cosas masculinas y claramente, dentro de mi inocencia, yo pensaba que era algo normal porque no sabía que existían las personas transgénero”, comentó.

“En la adolescencia que comienzo a descubrirme, empiezo a investigar qué significa sentirse un hombre y no una mujer, empiezo a estudiar solo, empiezo a buscar ayuda profesional y ahí es donde yo entiendo que estaba totalmente atrapado en un cuerpo en el que no me sentía cómodo”, agregó Emilio.

“No hay una razón exacta de un componente genético. Es algo con lo que se nace, con lo que se vive y con lo que se lucha”, concluyó el joven transgénero.