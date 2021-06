Larry Angulo: "El profe Osorio ya me comunicó que no iba a jugar siempre"

Larry Angulo dialogó con el Carrusel de Caracol Radio sobre su llegada al América de Cali. Entre tanto, destacó el pedido que hizo el entrenador Juan Carlos Osorio por su vinculación, así como su aviso que no jugará todos los partidos, priorizando la rotación.

Respecto a lo que pretende en el nuevo club, dijo: "Tengo grandes expectativas como lo he venido diciendo, una de esas, lograr el título. El profe ya me comunicó que ninguno iba a jugar todos los partidos, que yo ya sabía de la rotación. Él es el que decide al final, uno se adapta y cuando me toque hacer las cosa como tienen que ser"

Le puede interesar:

Del mismo modo, habló de su traspaso al equipo 'escarlata' destacando que no dejó "tirado" a La Equidad ya que tenía una clausula en su contrato.

"Lo de Equidad fue un inconveniente personal con representantes y algo que sucedió que prefiero no comentar. El profe me solicitó que viniera a América, dialogaron y al final se dio. Había una cláusula que se firmó antes de ir a Equidad, yo allá estaba a préstamo si opción de compra, y había un cláusula que yo podía salir a mitad de año.

Por último, se refirió a las cualidades que puede aportarle al América de Cali, destacando la polivalencia que tuvo en La Equidad.

"En Equidad jugué en muchas posiciones, de carrilero, de 6, de 8, 10, falso 9. Las cualidades por las que el profe Osorio me trajo fueron el tranco largo, que llegaba a las dos áreas, el juego aéreo y que me asocio muy bien", finalizó