“Esto no puede quedar en la impunidad”: Presidente de SAC sobre bloqueos

El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, habló en 6AM Hoy por Hoy acerca de su idea de judicializar a quienes promovieron y realizaron bloqueos en las carreteras del país, afectando a varios sectores económicos, y habló de cómo va el proceso de repunte tras el levantamiento de varios de estos cierres viales.

Aseguró que la decisión de judicializarlos está firme y que se encuentran estudiando el tema con diferentes abogados penales para ver cómo proceder, pues “esto no puede quedar en la impunidad”.

“Si no llega a pasar nada, si creemos que hay que revisar la regulación que existe en temas penales para ver si lo que hay es suficiente para que esto no quede en la impunidad y se anden con cuidado si quieren bloquear una vía, porque eso debería traer consecuencias inmediatas o si no, cualquiera se toma las carreteras”, aseveró.

Acerca de los bloqueos, señaló: “Los bloqueos se han reducido de manera sustancial y eso ha contribuido a volver a una nueva normalidad y con esto me refiero a que la gente queda con la incertidumbre de que se vuelvan a bloquear las vías”.

Por último, aseguró que en el tema de la recuperación económica “este primer semestre se perdió” por las diferentes medidas que había para mitigar los contagios de COVID-19 más el tema del paro, pero que están mirando hacia adelante para solventar estos inconvenientes.